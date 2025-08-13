Ричмонд
Balenciaga выпустила мятый пакет за 79 тыс. рублей

В изделие можно положить смартфон, кошелек, планшет и ноутбук весом до 10 килограммов.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Сумка-пакет Balenciaga
Источник: Balenciaga

Balenciaga добавила в коллекцию мужских аксессуаров модель Marché Packable, выполненную в виде синего мятого пластикового пакета. Модель представили на сайте бренда. Сумку размером 50 на 53 сантиметра изготовили из полиамида и украсили логотипом компании с адресами парижских бутиков. Цена — 995 долларов, или около 79 тысяч рублей.

Аксессуар сделали в Италии и снабдили NFC-чипом с информацией о нем. Производитель не рекомендует длительное воздействие на изделие солнечного света и тепла, а при попадании жидкости на него советует немедленно протереть и высушить сумку.

В Balenciaga отметили, что материал подвержен износу. При этом следы и неровности на поверхности — это особенности технологии, а не дефекты.