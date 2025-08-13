Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова рассказала о развитии крупных проектов в регионе

— Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН — один из крупнейших мировых центров исследований с использованием ускорителей частиц и плазмы. Здесь разрабатываются уникальные установки и технологии, применяемые в медицине, энергетике и промышленности. Коллектив обладает уникальными компетенциями, необходимым оборудованием для реализации полного цикла производства высокотехнологичного оборудования. Пример: проект по разработке и изготовлению клистрона — высокочастотного усилителя, который создает ускоряющее поле и является один из основных узлов линейного ускорителя ЦКП «СКИФ». Ранее подобные устройства производили только в Японии, США и Франции. Первоначально предполагалось, что ИЯФ СО РАН закупит клистроны в Японии, однако зарубежная компания разорвала контракт. В мае 2023 года в институте на созданном прототипе клистрона были достигнуты параметры, гарантирующие работу линейного ускорителя СКИФ.