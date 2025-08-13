Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова рассказала о развитии крупных проектов в регионе

Когда в Новосибирской области завершат масштабные проекты СКИФ и кампус НГУ, какими разработками в области науки и технологий сегодня гордится центр Сибири, и как международный форум технологического развития «Технопром» решает кадровый вопрос? Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказала заместитель губернатора Ирина Мануйлова.
— Одна из ключевых тем «Технопрома» этого года — взаимодействие науки и индустрии. Как форум поможет в решении этой задачи?
— Последние три года работа форума направлена на ключевые составляющие научно-технологического развития — «Наука-кадры, производство». Наука играет важнейшую роль в развитии страны. Без передовых исследований и разработок невозможно создавать новые технологии, продукты и решения, которые будут конкурентоспособными на глобальном рынке. Поэтому Правительство уделяет особое внимание поддержке научных исследований, внедрению инноваций и развитию научно-исследовательской инфраструктуры.
Вместе с тем для достижения технологического лидерства важно освоить серийный выпуск критически важных продуктов на базе собственных технологий. Это непростая задача для промышленных предприятий.
Именно индустрия является драйвером экономического роста. Одним из главных вызовов, стоящих перед государством, это дефицит инженерно-технических кадров. На рынке труда наблюдается нехватка специалистов в этих областях, что создает серьезные препятствия для развития промышленности и инноваций. Для решения этой проблемы необходимо стимулировать приток молодежи в технические специальности, повышать престиж инженерного образования и создавать условия для профессионального роста специалистов. Важную роль в этом процессе играют образовательные учреждения, которые должны предлагать современные и востребованные программы обучения, а также обеспечивать практическую подготовку студентов.
В сложившихся условиях на рынке труда, в условиях всеобщего дефицита трудовых ресурсов, вузы должны сделать больший акцент на коротких программах обучения, переобучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Кадры являются ключевым фактором успешного развития любой отрасли. В условиях быстро меняющегося мира и технологических прорывов необходимо готовить специалистов, которые будут готовы к новым вызовам и смогут адаптироваться к изменяющимся условиям. Это требует модернизации образовательных программ, внедрения современных методик обучения и повышения квалификации. Особое внимание уделяется подготовке инженерных и технических кадров, так как они являются основой для развития промышленности и инноваций.
— Еще год назад основной проблемой развития экономики как в регионе, так и в стране, были санкции и импортозамещение. Можно ли говорить о том, что страна справилась с этим вызовом и мы независимое от внешнего мира государство?
— Внешнеэкономические отношения в 2024 году осуществлялись с партнерами из 132 стран мира. Ведущие партнеры — Китай (более 50%), Казахстан, Индия, Беларусь. Внешнеторговая деятельность участников ВЭД Новосибирской области в 2024 году обеспечила 15,6% стоимостного объема товарооборота, 8,7% объема экспорта и 37,7% объема импорта Сибирского федерального округа. В товарной структуре экспорта 41,9% занимают минеральные продукты, 23,6% — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 17,1% — машиностроительная продукция, 7,3% — продукция химической промышленности, 5,3% — металлы и изделия из них, 2,0% — древесина и целлюлозно-бумажные изделия. В товарной структуре импорта 53,8% занимают машины, оборудование и транспортные средства, 13,7% — продукция химической промышленности, 10,9% — металлы и изделия из них, 8,3% — текстиль, текстильные изделия и обувь, 5,9% — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 1,7% — древесина и целлюлозно-бумажные изделия, 1,0% минеральные продукты.
Ориентируясь на эти данные, Правительство Новосибирской области проработало вопрос открытия торгового представительства Новосибирской области в Китае.
Сегодня в Новосибирской области зарегистрировано более 1200 предприятий с иностранным участием. В стадии строительства находится крупный проект по переработке семян рапса и льна — завод компании Маслов на Южном ПЛП, объем инвестиций составил 5,6 млрд рублей.
Далее планируется строительство второй очереди по переработке пшеницы, объем инвестиций — 5,6 млрд. На ПМЭФ было подписано соглашение с вьетнамским инвестором — компанией Сэлтикс Сиберия по строительству завода продуктов питания, объем инвестиций — более 13 млрд рублей. В стадии реализации находится проект компании МИАРИТ по строительству завода по производству холодильников и бытовой техники, объем инвестиций — 2,4 млрд (контракт с одним из крупнейших поставщиков техники и технологий HAISENSE International (Hong Kong) Europe Investment Co. Limited) и другие проекты.
— Какими разработками в Новосибирской области можем гордиться?
— Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН — один из крупнейших мировых центров исследований с использованием ускорителей частиц и плазмы. Здесь разрабатываются уникальные установки и технологии, применяемые в медицине, энергетике и промышленности. Коллектив обладает уникальными компетенциями, необходимым оборудованием для реализации полного цикла производства высокотехнологичного оборудования. Пример: проект по разработке и изготовлению клистрона — высокочастотного усилителя, который создает ускоряющее поле и является один из основных узлов линейного ускорителя ЦКП «СКИФ». Ранее подобные устройства производили только в Японии, США и Франции. Первоначально предполагалось, что ИЯФ СО РАН закупит клистроны в Японии, однако зарубежная компания разорвала контракт. В мае 2023 года в институте на созданном прототипе клистрона были достигнуты параметры, гарантирующие работу линейного ускорителя СКИФ.
Так, из наиболее важнейших можно отметить медицинские проекты — в регионе действуют Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии, Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии, Национальный исследовательский медицинский центр имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России. НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина ведет разработки инновационных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая новые хирургические методики и устройства (в частности, разрабатывает новые неинвазивные методы лечения аритмии и при поддержке Правительства региона создает инновационные способы продления жизнеспособности донорского сердца до 10 часов). Филиал ФНКЦ физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства, НИИКЭЛ (филиал ИЦиГ СО РАН) — работает над созданием новых лекарственных препаратов и медицинских устройств, улучшающих диагностику и лечение различных заболеваний.
Важно отметить фундаментальные научно-исследовательские работы ГНЦ ВБ «Вектор», ориентированные на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.
Прикладные исследования Центра направлены на разработку эффективных средств и методов профилактики, лечения и диагностики инфекционных заболеваний, создание и совершенствование биотехнологий производства средств противодействия инфекционным патогенам. Одним из первых в России ГНЦ ВБ «Вектор» осуществил разработку и производство тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В; первым в России организовал производство генно-инженерного интерферона-a-2 человека; разработал и внедрил в производство иммуностимулирующий препарат Ридостин, обладающий противовирусной активностью, в том числе против гриппа; совместно с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН разработал единственную отечественную вакцину против вирусного гепатита А и внедрил её в производство. По основным направлениям научной деятельности ГНЦ ВБ «Вектор» активно сотрудничает с различными учреждениями РАН, РАМН, РАСХН, Роспотребнадзора, Минздравсоцразвития и МЧС России. Международное партнёрство в области молекулярной эпидемиологии, вирусологии, биобезопасности ГНЦ ВБ «Вектор» осуществляет с ведущими научными зарубежными центрами.
В Новосибирской области развивается передовое направление лечения онкологии — бор-нейтронозахватная терапия — методика терапевтического лечения злокачественных опухолей путем накопления в них стабильного изотопа бор-10 и последующего облучения нейтронами. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации в ИЯФ СО РАН создан ускорительный источник нейтронов VITA, который активно используют для развития методики бор-нейтронозахватной терапии, включая тестирование новых препаратов адресной доставки бора, разработку средств и методов дозиметрии, лечение со спонтанными опухолями. Что в настоящее время является единственным работающим прототипом ускорительного источника нейтронов для лечения онкологических заболеваний, специально сконструированным для размещения в клинике. Первый изготовленный коммерческий источник нейтронов успешно применяют в Китае для лечения онкобольных. При этом в рамках исполнения перечня поручений заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Чернышенко ИЯФ СО РАН реализует мероприятия по разработке, изготовлению и поставке в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина ускорительного источника нейтронов для клинических испытаний методики бор-нейтронозахватной терапии раковых заболеваний. В планах строительство Центра радиационных испытаний промышленных ускорителей с инфраструктурными объектами ориентировочной стоимостью 5 миллиардов рублей.
— Как сегодня складывается ситуация в регионе по реализации крупных проектов?
— Драйвером развития всей территории Новосибирского научного центра является реализация проекта по созданию Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — уникальной научной установки класса «мегасайенс». Напомню, что проект реализуется в соответствии с Указом Президента РФ, в рамках федерального проекта «Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», его создание является одной из задач национальной цели «Технологическое лидерство», обозначенной Президентом РФ Владимиром Путиным.
На сегодняшний день научная установка класса «мегасайенс» ЦКП «СКИФ» — это единственный и самый совершенный в мире синхротрон поколения 4+. С его помощью ученые и корпорации смогут приобрести исследовательскую независимость, а также достичь прорывных результатов в различных областях.
Запуск синхротрона открывает огромные перспективы развития науки и высоких технологий, способствуя укреплению позиций нашего региона и всей России в мировом научном сообществе. Этот объект станет уникальным инструментом как для ученых, так и для инновационного бизнеса, позволяя проводить уникальные исследования и создавать новые технологии в разных сферах. Например, изучать свойства материалов и создавать на их базе материалы нового поколения, с улучшенными свойствами. Речь о создании новых композитов, более долговечных аккумуляторов. Проводить исследования в области структурной вирусологии, а также кристаллографии белков. Он будет использоваться для изучения пространственной структуры белков вирусов, что, в свою очередь, может помочь в разработке новых методов борьбы с вирусными инфекциями.
По состоянию на конец июля 2025 года степень готовности оборудования для инжекционного комплекса ЦКП «СКИФ» составила 99,89%, оборудования для основного накопителя — 95,78%, строительно-монтажные работы при строительстве здания инжектора выполнены на 96,08%. В 2025 году планируется завершить строительно-монтажные работы и начать пусконаладочные работы оборудования накопителя и первых шести экспериментальных станций, инжектировать пучок электронов с энергией 3 ГэВ в накопительное кольцо.
Сегодня уже более двух десятков компаний реального сектора экономики заявили о желании проводить исследования, используя эти мощности. Планируется, что количество пользователей превысит 2000 человек в год.
Численность персонала СКИФ превысит 500 человек, численность временных пользователей ЦКП может составить до 1500 человек в год. Предполагается строительство жилья и объектов размещения разного типа. Также предусматривается создание современной транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры.
В настоящее время в Новосибирской области, в Академгородке, строится новый кампус Новосибирского государственного университета, включающий создание 6 инфраструктурных объектов, затрагивающих образовательную и исследовательскую деятельность университета, а также обеспечение обучающихся жильем.
В соответствии со стратегическими приоритетами развития страны, региона и отрасли на базе нового кампуса будут реализовываться ключевые программы в таких областях, как прикладная математика (включая искусственный интеллект и обработку больших данных), прикладной инжиниринг, биотехнология и биомедицина, новые функциональные материалы, а также космическое приборостроение.
В прошлом году было завершено строительство учебного корпуса СУНЦ НГУ, досугового центра СУНЦ НГУ и комплекса общежитий на 690 мест. Общая площадь объектов, создание которых осуществлялось за счет средств благотворителя, составила 37 965,2 кв. м.
В комплексе СУНЦ НГУ предусмотрены лаборатории, учебные классы, обустроенные рекреации для самоподготовки и групповой работы, а также оборудованные сверхмощной вентиляцией практикумы по биологии, физике и химии для проведения лабораторных и практических работ на базовом и углубленном уровнях. Также планировкой зданий предусмотрены спортивные залы и тренажерные комнаты, современная библиотека, трансформируемый актовый зал и собственный планетарий. Новые корпуса для одаренных школьников позволяют модернизировать учебный процесс и интегрировать его в проектную и научную деятельности.
Уже 1 сентября начнутся занятия в корпусе поточных аудиторий, рассчитанном на 1700 студентов. Он включает образовательное пространство, пространство для дополнительного профессионального образования и многофункциональное пространство, включающее библиотеку, тихие зоны, коворкинги и студенческий проектный центр, где студенты смогут собираться после пар, готовиться к занятиям или совместно работать над проектом.
Особое значение имеет строительство учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ, поскольку в нем планируется открыть обучение по двум новым специальностям — это «фармацевтика», изучение которой позволит выпускать широкий спектр отечественных лекарств, и «медицинская кибернетика», где будет осуществляться подготовка специалистов в области цифровой медицины. Кроме того, в центре будет создан ряд новых лабораторий, где будут проводиться исследования в области молекулярной вирусологии, медицинской химии, нейронаук, клеточных технологий и других перспективных направлений медицины. Строительно-монтажные работы по учебно-научному центру Института медицины и психологии и научно-исследовательскому центру планируется завершить до 2 квартала 2026 года.
Эти объекты общей площадью 40 062,86 кв. м создаются за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Их строительство позволит увеличить учебные площади на 25% и создать современную инфраструктуру не только для образовательной, но и научно-исследовательской деятельности.