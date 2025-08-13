Ричмонд
С 1 сентября бизнес в Новосибирске ждёт рост жалоб из-за возможных блокировок телефонов

Поправки в закон «О связи» для борьбы с финансовыми преступлениями могут затронуть предпринимателей, опасающихся парализации работы при блокировке телефонной связи.

В Новосибирске прогнозируют всплеск обращений от бизнеса в связи с вступающими в силу 1 сентября поправками в закон «О связи». Новые меры направлены на пресечение финансовых преступлений, совершаемых с использованием телекоммуникационных технологий, сообщает Infopro54.

Согласно пояснительной записке, цель изменений — предотвращение мошеннических схем, связанных с хищением и выводом денежных средств. Однако предприниматели опасаются, что в некоторых случаях блокировка телефонной связи может фактически остановить работу компаний.

При этом арест банковских счетов по статье 76 Налогового кодекса или блокировка в рамках 115-ФЗ не являются прямым основанием для отключения телефонов. Тем не менее, если одновременно будут заблокированы и счета, и телефоны, бизнес может оказаться полностью парализованным.