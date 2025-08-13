В Астане перед зимой может подорожать отопление

«Астана-Теплотранзит» покупает тепловую энергию у «Астана-Энергия», передавая и распределяя ее затем среди потребителей. Проект тарифа на передачу и распределение тепловой энергии составит с 1 сентября по 31 декабря 2025 года 1 783,76 тенге за Гкал без учета налога на добавленную стоимость. Действующий тариф на эту услугу, утвержденный департаментом комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики по городу Астана, на весь 2025 год составляет 1 709,63 тенге за Гкал без НДС. В 2024 году тариф составлял 1 579,15 тенге за Гкал.