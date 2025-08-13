В Астане перед зимой может подорожать отопление

Компания в заявке приводит несколько причин: рост стоимости тепловой и электрической энергии (в т.ч. из-за компенсирующего тарифа для «Астана-Энергия» и подорожания у единого закупщика электроэнергии); увеличение налоговых расходов из-за передачи на баланс компании объектов теплоснабжения из коммунальной собственности по плану на 2025 год.
В другой заявке «Астана-Теплотранзит» предлагает повысить среднеотпускной тариф на снабжение тепловой энергией с 1 сентября по 31 декабря 2025 года до 4 697,55 тенге за Гкал без учета НДС. Причиной изменения тарифа стало повышение тарифов на производство тепла, а также на его передачу и распределение. С 1 июля средний тариф по снабжению тепловой энергией населения составляет 3 621,12 тенге за Гкал без учета НДС, для прочих потребителей — 6 199,55 тенге за Гкал без учета НДС.
«Астана-Теплотранзит» покупает тепловую энергию у «Астана-Энергия», передавая и распределяя ее затем среди потребителей. Проект тарифа на передачу и распределение тепловой энергии составит с 1 сентября по 31 декабря 2025 года 1 783,76 тенге за Гкал без учета налога на добавленную стоимость. Действующий тариф на эту услугу, утвержденный департаментом комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики по городу Астана, на весь 2025 год составляет 1 709,63 тенге за Гкал без НДС. В 2024 году тариф составлял 1 579,15 тенге за Гкал.
В представленной «Астана-Теплотранзитом» документации отмечается, что налоговые платежи в четвертом квартале составят 528,1 млн тенге по сравнению с 531,7 млн в третьем квартале, 528,1 млн тенге во втором квартале и 511 млн тенге в первом квартале.
В приложении к договору с «Астана-Энергия» указано, что в сентябре это энергопредприятие должно поставить «Астана-Теплотранзиту» 89,8 тыс. Гкал (горячая вода и пар), в октябре — 98,7 тыс. Гкал, в ноябре — 117,9 тыс. Гкал и в декабре — 142,7 тыс. Гкал. Всего в 2025 году планируется поставить 1 288,1 тыс. Гкал. Регулятор пока не принял решения по выложенной 8 августа заявке.