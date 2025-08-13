Врач назвал мифом связь акне с болезнями внутренних органов

Лечение акне часто сопровождается мифами, один из которых — связь высыпаний с состоянием внутренних органов. По словам главврача клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, дерматовенеролога Александра Быканова, эта теория не подтверждается исследованиями.
Врач подчеркнул в комментарии KP.RU, что акне, розацеа и себорейный дерматит — самостоятельные заболевания кожи. Даже если у пациента есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, их лечение не избавит от угревой сыпи.
Расположение и характер высыпаний определяются особенностями строения и работы сальных желез, а не болезнями внутренних органов.