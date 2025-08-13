Ричмонд
Врач назвал мифом связь акне с болезнями внутренних органов

Для эффективной терапии эксперт советует обращаться к специалистам. По сведениям на 2025 год, основой лечения акне остаются ретиноиды.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Блондинка с короткими волосами и акне на желтом фйоне
Источник: Freepik.com/CC0

Лечение акне часто сопровождается мифами, один из которых — связь высыпаний с состоянием внутренних органов. По словам главврача клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, дерматовенеролога Александра Быканова, эта теория не подтверждается исследованиями.

Врач подчеркнул в комментарии KP.RU, что акне, розацеа и себорейный дерматит — самостоятельные заболевания кожи. Даже если у пациента есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, их лечение не избавит от угревой сыпи.

По словам специалиста, на развитие акне влияют факторы вроде гормональных колебаний, которые особенно заметны в подростковом возрасте, но могут проявляться и позже, например при синдроме поликистозных яичников.

Расположение и характер высыпаний определяются особенностями строения и работы сальных желез, а не болезнями внутренних органов.