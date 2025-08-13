В Казани экипаж автобуса помог пожилой пассажирке, которая потеряла память

В Казани экипаж автобуса № 5 помог пожилой пассажирке, которая потеряла память. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «ПАТП № 2».
Как пояснили в пресс-службе предприятия, на улице Фучика сотрудники автобуса № 5 обратили внимание на пожилую женщину, которая вела себя странно. Она несколько раз выходила из автобуса и возвращалась обратно. Оказалось, что женщина не могла вспомнить свое имя и адрес, а также у нее не было с собой телефона. Чтобы помочь ей, водитель автобуса отклонился от маршрута и отвез ее к врачам и полицейским. Благодаря быстрым действиям экипажа женщина получила необходимую помощь.
