В Казани экипаж автобуса помог пожилой пассажирке, которая потеряла память

Как пояснили в пресс-службе предприятия, на улице Фучика сотрудники автобуса № 5 обратили внимание на пожилую женщину, которая вела себя странно. Она несколько раз выходила из автобуса и возвращалась обратно. Оказалось, что женщина не могла вспомнить свое имя и адрес, а также у нее не было с собой телефона. Чтобы помочь ей, водитель автобуса отклонился от маршрута и отвез ее к врачам и полицейским. Благодаря быстрым действиям экипажа женщина получила необходимую помощь.