Губернатор Иркутской области рассказал, где произошли перебои электроэнергии

В Иркутском районе были обесточены 200 домов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ряде районов Иркутской области за прошедшие сутки были зафиксированы перебои электроэнергии. Как рассказал глава региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале, в Иркутском районе были обесточены 200 домов.

— В Аларском районе из-за ДТП была повреждена опора, и без света остались 56 жилых дома. Неполадки с трансформатором были в Куйтунском районе, — уточнил губернатор Приангарья.

В Слюдянском районе жители столкнулись с неудобствами по причине ремонта выключателя нагрузки. А в Тайшетском — оборвался провод и произошло аварийное отключение света. Самое большое количество домов — 622 и 13 соцобъектов пострадали в Мамско-Чуйском районе. В части районов электроснабжение восстановили.

Ранее КП-Иркутск сообщала, сколько будет длиться ограничение скорости интернета в Иркутской области.