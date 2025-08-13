Губернатор Иркутской области рассказал, где произошли перебои электроэнергии

В Слюдянском районе жители столкнулись с неудобствами по причине ремонта выключателя нагрузки. А в Тайшетском — оборвался провод и произошло аварийное отключение света. Самое большое количество домов — 622 и 13 соцобъектов пострадали в Мамско-Чуйском районе. В части районов электроснабжение восстановили.