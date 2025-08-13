Муниципальные АТП в Ростове вышли на безубыточный режим

Однако, несмотря на позитивные изменения, в отрасли сохраняется проблема нехватки водителей. Как подчеркнул Сергей Авакян, ситуация остается сложной, несмотря на меры поддержки. Водителям повышали зарплату выше уровня инфляции, улучшали условия труда, а городская Дума даже предоставила им право на получение служебного жилья. Тем не менее, дефицит кадров продолжает влиять на качество транспортного обслуживания.