Муниципальные АТП в Ростове вышли на безубыточный режим

На сегодняшний день муниципальные транспортные компании Ростова-на-Дону вышли на безубыточный режим работы. Об этом сообщил представитель комиссии гордумы по транспортному обслуживанию и дорожной деятельности Сергей Авакян.
Как отметил депутат, с 2021 года доля маршрутов, обслуживаемых муниципальными перевозчиками, выросла на 9,8%.
При этом перевозчиков поддерживали субсидиями из городского бюджета, а также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Эти средства направлялись на обновление транспорта и укрепление материально-технической базы.
Кроме того, с 2020 по 2024 год для городских АТП закупили 42 автобуса, включая 10 газомоторных, а также 20 троллейбусов и 20 электробусов. Перевозчик МУП «Ростовпассажиртранс» приобрел в лизинг 25 автобусов «МАЗ».
Однако, несмотря на позитивные изменения, в отрасли сохраняется проблема нехватки водителей. Как подчеркнул Сергей Авакян, ситуация остается сложной, несмотря на меры поддержки. Водителям повышали зарплату выше уровня инфляции, улучшали условия труда, а городская Дума даже предоставила им право на получение служебного жилья. Тем не менее, дефицит кадров продолжает влиять на качество транспортного обслуживания.
