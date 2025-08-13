Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муниципальные АТП в Ростове вышли на безубыточный режим

В Ростове рассказали о поддержке АТП и дефиците водителей общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На сегодняшний день муниципальные транспортные компании Ростова-на-Дону вышли на безубыточный режим работы. Об этом сообщил представитель комиссии гордумы по транспортному обслуживанию и дорожной деятельности Сергей Авакян.

Как отметил депутат, с 2021 года доля маршрутов, обслуживаемых муниципальными перевозчиками, выросла на 9,8%.

При этом перевозчиков поддерживали субсидиями из городского бюджета, а также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Эти средства направлялись на обновление транспорта и укрепление материально-технической базы.

Кроме того, с 2020 по 2024 год для городских АТП закупили 42 автобуса, включая 10 газомоторных, а также 20 троллейбусов и 20 электробусов. Перевозчик МУП «Ростовпассажиртранс» приобрел в лизинг 25 автобусов «МАЗ».

Однако, несмотря на позитивные изменения, в отрасли сохраняется проблема нехватки водителей. Как подчеркнул Сергей Авакян, ситуация остается сложной, несмотря на меры поддержки. Водителям повышали зарплату выше уровня инфляции, улучшали условия труда, а городская Дума даже предоставила им право на получение служебного жилья. Тем не менее, дефицит кадров продолжает влиять на качество транспортного обслуживания.

Подпишись на нас в Telegram.