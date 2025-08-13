Ричмонд
Стало известно, что появится около гигантского самовара на Бору

Арт-объект монтируют около станции канатной дороги на Бору.

Источник: Нижегородская правда

«Музей самоваров» намерены открыть в гигантском самоваре, который монтируют около станции канатной дороги на Бору. Уже скоро он будет готов, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в районной администрации.

Рядом с конструкцией также откроется павильон с мастер-классами по приготовлению чая. Инвестором проекта стало ООО «Карамельный чай», которое полностью финансирует все работы.

Напомним, что необычный арт-объект появился недавно и сразу стал притягивать к себе внимание. Пока что он еще не готов, но уже скоро нижегородцы смогут фотографироваться около него.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что скульптура, посвященная Ивану Кулибину, появилась в Крутом переулке.