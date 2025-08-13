Мошенники вербуют кубанских подростков в дропперы

В полиции Кубани назвали правило «3 НЕТ» для подростков. Первое, нельзя передавать карту или доступ к ней — настоящий работодатель этого не требует. Нельзя переводить средства незнакомцам. Если идет речь об ошибочном переводе, необходимо обратиться в банк. Кроме того, нельзя передавать аккаунты в аренду.