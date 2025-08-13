Мошенники вербуют кубанских подростков в дропперы. В полиции рассказали, как не попасться на уловки аферистов.
Дроппером в мошеннической схеме выступает человек, который участвует в обналичивании украденных средств. В группе риска находятся подростки в возрасте 14−18 лет из малообеспеченных семей. Ребят вербуют в соцсетях, мессенджерах или на игровых платформах.
Мошенники предлагают подработку якобы администратором лотереи либо помощником банка. Подросткам обещают платить 5−15 тысяч рублей в день. При этом ребят шантажируют — угрожают и обещают «закрыть доступ» к аккаунтам.
Подросток оформляет карту и передает реквизиты. Пока ребенок находится в школе, мошенники общаются «от его лица». Подростков также просят пройти испытание — «Докажи надежность: получи перевод и переведи нам».
Через счета подростков выводят средства от мошенничества, криптовалюту с нелегальных площадок, а также платежи за запрещенные товары. После трех-пяти операций аферисты блокируют карту. Подростку, в свою очередь, говорят — «Твои услуги больше не нужны».
В полиции Кубани назвали правило «3 НЕТ» для подростков. Первое, нельзя передавать карту или доступ к ней — настоящий работодатель этого не требует. Нельзя переводить средства незнакомцам. Если идет речь об ошибочном переводе, необходимо обратиться в банк. Кроме того, нельзя передавать аккаунты в аренду.
Правоохранители дали рекомендации и родителям. Напомним, с 1 августа для открытия банковского счета подростку 14−18 лет потребуется согласие родителей.
«Подключите SMS-оповещения о транзакциях от 1 000 рублей. Проверяйте “работодателя” через официальные реестры. Объясните последствия — до 6 лет лишения свободы, конфискация всех средств, прошедших через карту, ограничения на банковские услуги», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.