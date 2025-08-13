Ричмонд
Врач предупредила россиян о продуктах, вызывающих изжогу

Изжога возникает, когда кислота из желудка попадает в пищевод, вызывая жжение за грудиной. По словам гастроэнтеролога Валерии Антюфеевой, единичные эпизоды неопасны, но частое появление симптома может указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Одна из причин недуга — ослабление нижнего пищеводного сфинктера, из-за чего кислота задерживается в пищеводе и повреждает слизистую. Длительное раздражение может привести к пищеводу Барретта — состоянию, которое повышает риск развития рака пищевода. При этом жжение может исчезнуть, но патологический процесс продолжится.

Как сообщили в «Газета.RU», на кислотность и работу сфинктера влияет рацион. Среди продуктов, провоцирующих изжогу, врач назвала жирное мясо и птицу, сало, маргарин, жирную рыбу, острые соусы, лук, чеснок, томаты, мучное, включая макароны и сладкую выпечку, шоколад, кофе, крепкий чай, газированные напитки, цитрусовые и алкоголь.

Для профилактики врач советует отказаться от курения, уменьшить порции, не есть перед сном, не ложиться в течение полутора часов после еды, снизить вес при ожирении, спать с приподнятым изголовьем и избегать тесной одежды.

Антюфеева подчеркнула, что игнорировать изжогу опасно: длительное воздействие кислоты разрушает слизистую, вызывая кровотечения, сужения, хроническое воспаление и предраковые изменения. Своевременная диагностика и лечение помогают избежать тяжелых осложнений.