Врач предупредила россиян о продуктах, вызывающих изжогу

Одна из причин недуга — ослабление нижнего пищеводного сфинктера, из-за чего кислота задерживается в пищеводе и повреждает слизистую. Длительное раздражение может привести к пищеводу Барретта — состоянию, которое повышает риск развития рака пищевода. При этом жжение может исчезнуть, но патологический процесс продолжится.

Как сообщили в «Газета.RU», на кислотность и работу сфинктера влияет рацион. Среди продуктов, провоцирующих изжогу, врач назвала жирное мясо и птицу, сало, маргарин, жирную рыбу, острые соусы, лук, чеснок, томаты, мучное, включая макароны и сладкую выпечку, шоколад, кофе, крепкий чай, газированные напитки, цитрусовые и алкоголь.

Для профилактики врач советует отказаться от курения, уменьшить порции, не есть перед сном, не ложиться в течение полутора часов после еды, снизить вес при ожирении, спать с приподнятым изголовьем и избегать тесной одежды.