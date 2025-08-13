Под Барановичами пенсионер отравился и умер, выпив опасную жидкость

В ведомстве обратили внимание, что в Барановичском районе неподалеку от поселка Первомайский в лесном массиве было найдено тело 64-летнего мужчины. Эксперты по результатам исследования установили, что причиной смерти пенсионера стало отравление летучими органическими соединениями.