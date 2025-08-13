Под Барановичами пенсионер отравился и умер, выпив опасную жидкость. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве обратили внимание, что в Барановичском районе неподалеку от поселка Первомайский в лесном массиве было найдено тело 64-летнего мужчины. Эксперты по результатам исследования установили, что причиной смерти пенсионера стало отравление летучими органическими соединениями.
«В крови мужчины выявлены токсичные вещества: толуол, смертельная концентрация которого в крови превышена в 15 раз, изопропиловый спирт, ацетон», — уточнили в ГКСЭ.
В пресс-службе пояснили, что перечисленные вещества входят в состав различных химических растворителей.
