Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Барановичами пенсионер отравился и умер, выпив опасную жидкость

Судэксперты нашли тело пенсионера под Барановичами, отравившегося опасной жидкостью.

Источник: Комсомольская правда

Под Барановичами пенсионер отравился и умер, выпив опасную жидкость. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве обратили внимание, что в Барановичском районе неподалеку от поселка Первомайский в лесном массиве было найдено тело 64-летнего мужчины. Эксперты по результатам исследования установили, что причиной смерти пенсионера стало отравление летучими органическими соединениями.

«В крови мужчины выявлены токсичные вещества: толуол, смертельная концентрация которого в крови превышена в 15 раз, изопропиловый спирт, ацетон», — уточнили в ГКСЭ.

В пресс-службе пояснили, что перечисленные вещества входят в состав различных химических растворителей.

Тем временем белорус сделал ДНК-экспертизу, чтобы вернуть свою восьмилетнюю дочь: «Ребенка поместили в учреждение здравоохранения для оформления в детский дом».

Ранее Латвия намерена ввести запрет для автобусных рейсов в Беларусь с 15 октября.

Кроме того, минчанка сходила на тренировку в фитнес-клуб, а потом пошла в милицию.