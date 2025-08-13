Новосибирец через суд отменил навязанные банком услуги и получил компенсацию

В Новосибирске мужчина выиграл судебное дело против банка, который без его согласия добавил к кредитному договору страховку и платную услугу «Плати меньше». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Навязанные опции увеличили итоговую стоимость кредита, а при попытке отказаться от страховки клиент столкнулся с необоснованным повышением процентной ставки. С помощью специалистов Роспотребнадзора заемщик подготовил иск.
Суд признал действия банка нарушающими закон о защите прав потребителей, отменил условие о повышении ставки и квалифицировал дополнительную услугу как скрытую комиссию.
По решению суда финансовая организация обязана выплатить клиенту 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 2,5 тысячи рублей штрафа.