Подразделение Sony ликвидировало юридическое лицо в России

Российское подразделение Sony ликвидировало юрлицо в России 11 августа.

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российское подразделение Sony Mobile Communications ликвидировало свое юридическое лицо ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус» — 11 августа, следует из данных системы проверки контрагентов «Контур Фокус».

«ООО “Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус” прекратило деятельность (ликвидация юридического лица) — 11.08.2025», — сказано в системе.

Там же уточняется, что в течение месяца компания подавала документы для государственной регистрации в ЕГРЮЛ, связанные с планируемой ликвидацией.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, юридическое лицо ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус» было создано 9 августа 2007 года, его уставной капитал составлял 10,4 миллиона рублей. Учредителем компании была шведская «Сони Мобайл Коммюникейшнз АБ», которая владела 100% долей в подразделении.

Sony Mobile Communications — дочерняя компания Sony, которая специализируется на производстве смартфонов и других портативных устройств и аксессуаров.