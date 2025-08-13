В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования внесен в Госдуму РФ, сообщили в «Единой России».
«Единая Россия» внесла законопроекты о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей… Инициатива «Единой России» даст возможность вдовам и вдовцам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать на обучение в вузы и ссузы", — сообщили в Telegram-канале партии.
Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подчеркнул, что задача государства — сделать всё для того, чтобы члены семей погибших участников СВО смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры и возможности для реализации в жизни.