Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

ЕР внесла в Госдуму проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования внесен в Госдуму РФ, сообщили в «Единой России».

«Единая Россия» внесла законопроекты о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей… Инициатива «Единой России» даст возможность вдовам и вдовцам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать на обучение в вузы и ссузы", — сообщили в Telegram-канале партии.

Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подчеркнул, что задача государства — сделать всё для того, чтобы члены семей погибших участников СВО смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры и возможности для реализации в жизни.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше