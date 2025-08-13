Россиян предупредили о новом штрафе для автомобилистов

В октябре прошлого года глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и направил на официальное заключение в правительство законопроект, которым предлагается разрешить тонировку передних боковых стекол в автомобилях, если их светопропускание составляет не менее 42 процентов.