Россиян предупредили о новом штрафе для автомобилистов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Водителей на российских дорогах скоро могут начать штрафовать за использование «иранской тонировки», пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.
«В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за “иранскую тонировку” — рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются», — говорится в публикации.
По словам Шапарина, использование такого аксессуара в машине повышает риск дорожных происшествий, поэтому его организация попросила МВД ввести штраф: менее пяти тысяч рублей за первое нарушение, а за последующее — 15 тысяч.
Подчеркивается, что НАС также просят запретить продажу «иранских шторок» в России.