Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о новом штрафе для автомобилистов

SHOT: водителей скоро могут начать штрафовать за иранскую тонировку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Водителей на российских дорогах скоро могут начать штрафовать за использование «иранской тонировки», пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.

«В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за “иранскую тонировку” — рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются», — говорится в публикации.

По словам Шапарина, использование такого аксессуара в машине повышает риск дорожных происшествий, поэтому его организация попросила МВД ввести штраф: менее пяти тысяч рублей за первое нарушение, а за последующее — 15 тысяч.

Подчеркивается, что НАС также просят запретить продажу «иранских шторок» в России.

В октябре прошлого года глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и направил на официальное заключение в правительство законопроект, которым предлагается разрешить тонировку передних боковых стекол в автомобилях, если их светопропускание составляет не менее 42 процентов.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше