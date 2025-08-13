Ричмонд
Politico: Киев просят оценить свои силы перед саммитом на Аляске

США призвали киевские власти трезво оценить возможности украинской армии в преддверии российско-американских переговоров на высшем уровне в Анкоридже. Об этом пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленные источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Издание напоминает, что 13 августа состоится дистанционная встреча при участии канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «Ведомости» уточняют, что на встречу приглашены лидер США, генеральный секретарь НАТО, представители Украины и высшие должностные лица структур Евросоюза.

Белый дом 12 августа официально объявил, что встреча президентов России и США назначена на 15 августа в Анкоридже. Ранее о подготовке к саммиту сообщал помощник президента России Юрий Ушаков после того, как глава государства встретился в Москве со Стивеном Уиткоффом. Директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная обратила внимание на существенное усиление мер безопасности в Анкоридже накануне встречи лидеров РФ и США.

