Politico: Киев просят оценить свои силы перед саммитом на Аляске

Белый дом 12 августа официально объявил, что встреча президентов России и США назначена на 15 августа в Анкоридже. Ранее о подготовке к саммиту сообщал помощник президента России Юрий Ушаков после того, как глава государства встретился в Москве со Стивеном Уиткоффом. Директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная обратила внимание на существенное усиление мер безопасности в Анкоридже накануне встречи лидеров РФ и США.