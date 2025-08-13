Пришлось арестовывать счета: омский завод заставили выплатить компенсацию своему травмированному работнику

Находясь на рабочем складе завода сборного железобетона № 5, мужчина упал со стремянки, в результате чего получил серьезную травму. В ходе расследования инцидента выяснились следующие обстоятельства: он выполнял рабочее поручение, которое выходило за круг его должностных обязанностей, и он не прошел целевой инструктаж по конкретному виду работ. Более того, после несчастного случая, пострадавшему омичу руководство предприятия даже не вызвало скорую помощь — в больницу его отвез коллега на личном транспорте. На основании выясненных этих и других обстоятельств, представители надзорного органа обратились с иском в суд к заводу с целью взыскании компенсации морального вреда.