Пришлось арестовывать счета: омский завод заставили выплатить компенсацию своему травмированному работнику

Омские судебные приставы помогли взыскать омичу со своего предприятия компенсацию морального вреда на сумму 150 тысяч рублей. Он получил в результате падения на территории завода тяжелую травму. Информацию о восстановлении справедливости опубликовала сегодня, 13 августа, пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
Находясь на рабочем складе завода сборного железобетона № 5, мужчина упал со стремянки, в результате чего получил серьезную травму. В ходе расследования инцидента выяснились следующие обстоятельства: он выполнял рабочее поручение, которое выходило за круг его должностных обязанностей, и он не прошел целевой инструктаж по конкретному виду работ. Более того, после несчастного случая, пострадавшему омичу руководство предприятия даже не вызвало скорую помощь — в больницу его отвез коллега на личном транспорте. На основании выясненных этих и других обстоятельств, представители надзорного органа обратились с иском в суд к заводу с целью взыскании компенсации морального вреда.
По итогам рассмотрения дела, суд удовлетворил иск, обязав взыскать с ООО «Завод сборного железобетона № 5» в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда на сумму 150 тысяч рублей. Судебные приставы помогли омичу получить компенсацию за приобретенную на производстве травму — в обеспечительных целях были вынесены постановления о запрете осуществления регистрационных действий с принадлежащими организации транспортными средствами, также наложены аресты на денежные средства завода.
Комплекс предпринятых сотрудником службы судебных приставов мер позволил взыскать в полном объеме компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба ведомства.