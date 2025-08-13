Ричмонд
В зоопарке крымского отеля родился детеныш шимпанзе

В зоопарке отеля «Ялта-Интурист» родился детеныш шимпанзе Платон.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. В зоопарке отеля «Ялта-Интурист» на южном берегу Крыма родился детеныш шимпанзе, его назвали Платон, сообщила РИА Новости заместитель директора службы по связям с общественностью отеля Наталия Хведченя.

«В нашем зоопарке радостное событие. У пары шимпанзе Джонни и Мими на свет появился очередной малыш. Назвали его Платон», — сказала Хведченя.

По ее словам, малыш родился весом 2,5 килограмма и находится на искусственном вскармливании.

Собеседница агентства подчеркнула, что это уже седьмое появление человекообразной обезьяны в зоопарке отеля за восемь лет.