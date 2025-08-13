В Омске сто человек выселят из общежития, которое может развалиться

В Омске изымут для муниципальных нужд земельный участок и аварийное здание на улице Маршала Жукова, 152. Решение о сносе подписал исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин. Причина — критический износ несущих конструкций, создающий угрозу обрушения.
Трёхэтажное кирпичное общежитие построили в 1962 году. В нём 53 комнаты в 12 блоках, жильё сдавалось и продавалось покомнатно. Изначально дом планировали расселить до 2029 года, но после экстренного обследования в июле 2025 года власти ввели режим повышенной готовности и начали срочное отселение.
Здание признали аварийным в 2023 году, тогда в нём жили более 100 человек. После выселения жильцов дом отключат от всех коммуникаций, а затем снесут.