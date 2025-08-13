В Омске сто человек выселят из общежития, которое может развалиться

Трёхэтажное кирпичное общежитие построили в 1962 году. В нём 53 комнаты в 12 блоках, жильё сдавалось и продавалось покомнатно. Изначально дом планировали расселить до 2029 года, но после экстренного обследования в июле 2025 года власти ввели режим повышенной готовности и начали срочное отселение.