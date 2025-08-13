Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске сто человек выселят из общежития, которое может развалиться

Мэрия приняла решение изъять земельный участок и снести дом.

Источник: Om1 Омск

В Омске изымут для муниципальных нужд земельный участок и аварийное здание на улице Маршала Жукова, 152. Решение о сносе подписал исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин. Причина — критический износ несущих конструкций, создающий угрозу обрушения.

Трёхэтажное кирпичное общежитие построили в 1962 году. В нём 53 комнаты в 12 блоках, жильё сдавалось и продавалось покомнатно. Изначально дом планировали расселить до 2029 года, но после экстренного обследования в июле 2025 года власти ввели режим повышенной готовности и начали срочное отселение.

Здание признали аварийным в 2023 году, тогда в нём жили более 100 человек. После выселения жильцов дом отключат от всех коммуникаций, а затем снесут.