Тонна плова и выпечки на продажу: ярмарка продукции из Таджикистана пройдет в Астане

Предпринимателями Таджикистана привезут для продажи более 1 000 тонн продукции сельского хозяйства: фрукты, сухофрукты, орехи, овощи, бахчевые и прочие культуры, которыми славится Таджикистан.
На ярмарке также будет представлена национальная кухня:
- 10 казанов для продажи плова (не менее 1 тонны плова ежедневно),
- 6 тандыров для продажи лепешек и самсы (не менее 5 000 единиц выпечки ежедневно).
Цель мероприятия — развитие и поддержка предпринимателей, а также развитие международных отношений.
Гастрофестиваль BaiQymyz в Астане в первый день посетили 40 тысяч человек.
Таджикская культура на протяжении веков впитывала в себя элементы персидской и тюркской традиций.
Визитной карточкой Таджикистана является красочный базар, воплощающий в себе дух Востока.
Мероприятие даст возможность жителям и гостям столицы не только приобрести качественные продукты и мастеровые изделия, но и ощутить неповторимый колорит восточного базара и приобрести вкуснейшие блюда восточной кухни.
Ярмарка будет открыта 16 августа с 11:00 до 19:00 и 17 августа с 10:00 до 19:00 на территории у «Барыс-Арены».