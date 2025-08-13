Ричмонд
Тонна плова и выпечки на продажу: ярмарка продукции из Таджикистана пройдет в Астане

АСТАНА, 13 авг — Sputnik. Ярмарка продукции сельского хозяйства и изделий народных ремесел Согдийской области Таджикистана пройдет 16—17 августа в Астане, сообщили в акимате.

Источник: Пресс-служба акима Астаны

Предпринимателями Таджикистана привезут для продажи более 1 000 тонн продукции сельского хозяйства: фрукты, сухофрукты, орехи, овощи, бахчевые и прочие культуры, которыми славится Таджикистан.

На ярмарке также будет представлена национальная кухня:

  • 10 казанов для продажи плова (не менее 1 тонны плова ежедневно),
  • 6 тандыров для продажи лепешек и самсы (не менее 5 000 единиц выпечки ежедневно).

Цель мероприятия — развитие и поддержка предпринимателей, а также развитие международных отношений.

Гастрофестиваль BaiQymyz в Астане в первый день посетили 40 тысяч человек.

Таджикская культура на протяжении веков впитывала в себя элементы персидской и тюркской традиций.

Визитной карточкой Таджикистана является красочный базар, воплощающий в себе дух Востока.

Мероприятие даст возможность жителям и гостям столицы не только приобрести качественные продукты и мастеровые изделия, но и ощутить неповторимый колорит восточного базара и приобрести вкуснейшие блюда восточной кухни.

Ярмарка будет открыта 16 августа с 11:00 до 19:00 и 17 августа с 10:00 до 19:00 на территории у «Барыс-Арены».