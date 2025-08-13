МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности

Там отметили, что ремни черного цвета на темной одежде почти не видны, как и светлые — на идентичной по цвету одежде. Это затрудняет выявление непристегнутых водителей и пассажиров. Помимо этого, определению мешают складки одежды, светопреломление лобовых стекол, блики и другие оптические искажения. Это может стать причиной неправомерного наказания или, наоборот, помочь его избежать. Поэтому предлагается применять контрастные расцветки ремней безопасности, например, черно-белую со световозвращающими элементами.