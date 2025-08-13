Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности

МВД предложило применять датчики для борьбы с заглушками ремня безопасности.

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы предложили ввести меры по борьбе с обходом применения ремня безопасности в авто, сообщил Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

В требованиях технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» предлагается законодательно закрепить обязательное применение:

постоянной сигнализации о непристегнутом ремне — световой и звуковой; датчиков длины вытянутой лямки — чтобы пресечь обход сигнализации при помощи заглушек, их продажу в ведомстве предложили запретить;специальной расцветки ремня безопасности.

Там отметили, что ремни черного цвета на темной одежде почти не видны, как и светлые — на идентичной по цвету одежде. Это затрудняет выявление непристегнутых водителей и пассажиров. Помимо этого, определению мешают складки одежды, светопреломление лобовых стекол, блики и другие оптические искажения. Это может стать причиной неправомерного наказания или, наоборот, помочь его избежать. Поэтому предлагается применять контрастные расцветки ремней безопасности, например, черно-белую со световозвращающими элементами.