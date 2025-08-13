Что делать при ожоге борщевиком? Отвечает врач

При попадании сока борщевика на кожу медики рекомендуют немедленно промокнуть пораженный участок салфеткой или тканью, не растирая его, а затем тщательно промыть проточной водой в течение 10−15 минут для полного удаления ядовитого вещества. Особое внимание врачи обращают на необходимость защиты поврежденного участка от солнечных лучей — после промывания нужно наложить плотную повязку или прикрыть кожу одеждой.