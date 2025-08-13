Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что делать при ожоге борщевиком? Отвечает врач

В разгар летнего сезона специалисты напоминают жителям Красноярского края об опасности контакта с борщевиком — ядовитым растением, способным вызывать серьезные ожоги.

В разгар летнего сезона специалисты напоминают жителям Красноярского края об опасности контакта с борщевиком — ядовитым растением, способным вызывать серьезные ожоги.

Как пояснила дерматовенеролог Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Елена Егорова, все части растения содержат токсичные вещества фуранокумарины, которые активируются под воздействием солнечного света и могут привести к тяжелым поражениям кожи.

При попадании сока борщевика на кожу медики рекомендуют немедленно промокнуть пораженный участок салфеткой или тканью, не растирая его, а затем тщательно промыть проточной водой в течение 10−15 минут для полного удаления ядовитого вещества. Особое внимание врачи обращают на необходимость защиты поврежденного участка от солнечных лучей — после промывания нужно наложить плотную повязку или прикрыть кожу одеждой.

«Ни в коем случае не трите пораженное место — это может усугубить повреждение, — предупреждают специалисты. — После оказания первой помощи обязательно обратитесь к дерматологу для профессиональной оценки состояния кожи и назначения лечения».

Врачи напоминают, что особенно опасен борщевик в солнечную погоду, когда риск получения сильных ожогов значительно возрастает. В случае контакта с растением у детей или при появлении выраженной реакции (сильное покраснение, волдыри, повышение температуры) необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.