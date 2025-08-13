Последний выход: в Петербурге простились с первым народным артистом России Иваном Краско

Прощание началось в 10:00, в фойе театра пришедших встретил портрет Краско и две розы. В самом зале на сцене разместились траурные венки от Андрея Малахова и Александра Митрошенкова, киностудии «Ленфильм», ФК «Зенит», Союза театральных деятелей России, Театра им. В. Ф. Комиссаржевской и других. Церемония началась с зачитывания правительственной телеграммы с соболезнованиями от Ольги Любимовой и Законодательного Собрания.
«Его жизнь всецело была посвящена служению отечественному театру. Уникальное творческое видение, профессионализм, безусловная любовь к зрителям и избранному делу сделали Ивана Ивановича уникальным артистом, вызывавшим восхищение коллег и преданной публики. Роли, воплощенные Ивановичем в театре и кино, яркие, правдивые и живые, навсегда останутся в наших сердцах», — говорилось в телеграме министра культуры России Ольги Любимовой.
Среди посетивших церемонию — бывшая жена Краско Наталья Вяль, сыновья Иван и Фёдор, внук Кирилл, помощница Дарья Пашкова, друг и коллега по цеху Георгий Штиль, концертный директор Вячеслав Смородинов, актриса Анастасия Мельникова, актёр Юрий Кузнецов, актёр театра-фестиваля «Балтийский дом» Константин Анисимов и другие.
До начала церемонии удалось пообщаться с Николаем Буровым, советским и российским актёром, общественным деятелем, Народным артистом России.
«Сегодня очень трудный день в театре Комиссаржевской. Если бы работал Ленинградский дом радио, то и там был бы трудный день. Сегодня трудный день на телевидении, потому что ушел очень заметный человек в жизни нашего города. Иван Иванович был не просто актером, он был еще и замечательным человеком», — поделился Николай.
Со сцены прозвучали добрые и тёплые слова в адрес актёра. Воспоминаниями поделилась Анастасия Мельникова, актриса, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», депутат Заксобрания Петербурга.
«По пути на репетицию ты понимал, что ты нужен, ты интересен. Дяде Ване важно знать, чем ты сейчас живешь, что у тебя происходит в жизни, что и как происходит. Они все, любимые друзья и коллеги дяди Вани, сейчас оттуда смотрят на нас, теперь и он присоединился. Каждый раз, выходя на сцену, каждый из нас будет чувствовать и его удивительный поддерживающий взгляд тоже, его поддержку», — отметила Мельникова.
На прощании присутствовал и друг Краско Георгий Штиль, вместе с Иваном они работали в БДТ Товстоногова.
«Не стало Вани Краско, Ивана Ивановича, как его все называли в Ленинграде и Петербурге. Он был настоящим гражданином. Мы вместе с ним поступили в театральный институт, вместе учились на одном курсе. Он для меня был старшим товарищем», — вспоминает Штиль.
Ближе к концу церемонии эмоции захлестнули помощницу Краско Дарью Пашкову, она в слезах просила прощение у театра.
«Я прошу прощения у театра, у всей труппы, у всех работников за то, что я приходила сюда без Ивана Ивановича, вот так вот возомнив себе, что я имею право на это. Но когда жил Виктор Абрамович, царствие ему небесное, он мне сказал: “Я вижу твою любовь к театру и вижу, как ты свободна в этом театре. Приходи в любое время”. И я приходила», — поделилась Дарья.
Также проститься с Краско пришли актер театра-фестиваля «Балтийский дом» Константин Анисимов, актер Георгий Корольчук, член Союза писателей Петербурга Николай Прокудин, артист театра им. Комиссаржевской Юрий Ершов, вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина.
После церемонии катафалк направился в Комарово, где состоится отпевание артиста. Похоронен он будет на Комаровском кладбище рядом с сыном Андреем, который скоропостижно скончался в 2006 году.