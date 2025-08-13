Последний выход: в Петербурге простились с первым народным артистом России Иваном Краско

«По пути на репетицию ты понимал, что ты нужен, ты интересен. Дяде Ване важно знать, чем ты сейчас живешь, что у тебя происходит в жизни, что и как происходит. Они все, любимые друзья и коллеги дяди Вани, сейчас оттуда смотрят на нас, теперь и он присоединился. Каждый раз, выходя на сцену, каждый из нас будет чувствовать и его удивительный поддерживающий взгляд тоже, его поддержку», — отметила Мельникова.