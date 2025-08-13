Сезон летних концертов в центре Воронежа продлили

В Воронеже продлили проект «Лето в Кольцовском сквере» (6+) на август. С 15 по 30 число зрителей ждут еще восемь бесплатных концертов под открытым небом. Выступления будут проходить традиционно по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщили в филармонии.