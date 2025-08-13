Сезон летних концертов в центре Воронежа продлили

В Воронеже продлили проект «Лето в Кольцовском сквере» (6+) на август. С 15 по 30 число зрителей ждут еще восемь бесплатных концертов под открытым небом. Выступления будут проходить традиционно по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщили в филармонии.
В августе перед воронежцами выступят Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, мужской хор ART"o’dox, артисты литературного лектория, ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата», коллектив «Воронежские солисты», ансамбль казачьей песни «Держава», джазовый оркестр Big Band. Выступления отменят только при неблагоприятных погодных условиях.
Начало концертов в 18.00, вход свободный.
Проект «Лето в Кольцовском сквере» существует с 2012 года. Бесплатные концерты в старейшем зеленом уголке Воронежа пользуются огромным успехом у горожан. В июне 2025-го в рамках проекта прошли 15 представлений под открытым небом, зрителями которых в общей сложности стали более 1000 воронежцев.