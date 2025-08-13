Ричмонд
Национальный мессенджер Max официально запустят в начале осени

Национальный мессенджер MAX выйдет из стадии бета-тестирования в начале осени.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Официальный запуск национального мессенджера Max запланирован на начало осени, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.

«На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы», — сказал он во время звонка по результатам компании за первое полугодие 2025-го.

В марте VK запустил бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.

Пользователи уже могут:

подписаться на каналы; ставить реакции; настраивать уведомления; закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.

В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу «Госуслуги». Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​