В Иркутске на 15 дней ограничат проезд по улице Ширямова. Изменить маршрут автомобилистам придется с 8 утра 14 августа до 20 часов 29 августа. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Ограничения будут действовать улице Ширямова в районе здания № 38, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Временные неудобства связаны с проведением работ по реконструкции напорного трубопровода до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре по улице Верхней Набережной на две недели ограничат проезд. А по улице Пискунова с 25 августа ограничат движение транспорта.