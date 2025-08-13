Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске на 15 дней ограничат проезд по улице Ширямова

Временные неудобства будут действовать с 8:00 14 августа до 20:00 29 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на 15 дней ограничат проезд по улице Ширямова. Изменить маршрут автомобилистам придется с 8 утра 14 августа до 20 часов 29 августа. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— Ограничения будут действовать улице Ширямова в районе здания № 38, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Временные неудобства связаны с проведением работ по реконструкции напорного трубопровода до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре по улице Верхней Набережной на две недели ограничат проезд. А по улице Пискунова с 25 августа ограничат движение транспорта.