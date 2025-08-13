Бывшие менеджеры омского ХК «Авангард» пристроились в китайском хоккее

В своем обращении к читателям, новоиспеченный топ-менеджер «Шанхай Дрэгонс» говорит о том, что ближайший сезон команда проведет в Санкт-Петербурге. О своей прошлой работе бывший главный «ястреб» упоминает очень скупо, заметив лишь то, что он провел в «Авангарде» немало времени. О планах его работы в команде сказано лишь одно: «Я люблю большие вызовы, и вся наша команда готова этот вызов принять».