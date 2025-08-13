Бывшие менеджеры омского ХК «Авангард» пристроились в китайском хоккее

На официальной странице в соцсети «Вконтакте» китайского ХК «Шанхай Дрэгонс» появилась вчера, 12 августа, самопрезентация нового генерального директора клуба. Им оказался бывший генеральный директор ХК «Авангард» Сергей Белых.
В своем обращении к читателям, новоиспеченный топ-менеджер «Шанхай Дрэгонс» говорит о том, что ближайший сезон команда проведет в Санкт-Петербурге. О своей прошлой работе бывший главный «ястреб» упоминает очень скупо, заметив лишь то, что он провел в «Авангарде» немало времени. О планах его работы в команде сказано лишь одно: «Я люблю большие вызовы, и вся наша команда готова этот вызов принять».
Также стоит отметить еще одного, «всплывшего» в ХК «Шанхай Дрэгонс» бывшего сотрудника команды «Авангард» — экс-пресс-секретарь омского клуба Олег Малицкий будет работать в должности пресс-секретаря под чутким руководством Сергея Белых. «Теперь дракон» — лаконично сообщил на своей странице соцсети «Вконтакте» Олег Малицкий.