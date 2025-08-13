В Новосибирске запустили систему защиты левобережья от аварий на теплосетях

— Из областного бюджета мы выделяем по 250 миллионов рублей ежегодно на благоустройство дворов, 50 — на отсыпку дорог частного сектора, два года направляли денежные средства на ремонт тротуаров. Мэрия участвует такими же суммами, в результате на два умножайте цифры — эти деньги с 2017 года идут на благоустройство. Сейчас мы приезжаем на приемку работ вместе с жителями, — отметил парламентарий.