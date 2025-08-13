В Новосибирске запустили систему защиты левобережья от аварий на теплосетях

Губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и депутат Заксобрания Дмитрий Козловский проинспектировали новый пункт подпитки сетевой водой между зонами ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 в Ленинском районе. Этот объект, построенный в 2025 году, призван повысить надежность теплоснабжения левобережной части города.
Комплекс сооружений включает два насоса, регулятор давления, систему телеметрии и другое оборудование. Его ключевая задача — автоматически компенсировать возможные утечки теплоносителя, поддерживая стабильное давление в системе.
— Теперь при аварии не нужно будет отключать весь левый берег и сливать воду из многоэтажек. Система позволяет локализовать проблемные участки и оперативно перераспределять теплоноситель между зонами двух ТЭЦ, — пояснил депутат Законодательного Собрания от округа № 29 Дмитрий Козловский.
За последние два года на модернизацию теплосетей Ленинского района направлено 1,5 млрд рублей. Параллельно ведется замена 418-метровой тепломагистрали на улице Серафимовича. Эти меры — ответ на две крупные аварии, произошедшие в районе в прошлом году.
— Из областного бюджета мы выделяем по 250 миллионов рублей ежегодно на благоустройство дворов, 50 — на отсыпку дорог частного сектора, два года направляли денежные средства на ремонт тротуаров. Мэрия участвует такими же суммами, в результате на два умножайте цифры — эти деньги с 2017 года идут на благоустройство. Сейчас мы приезжаем на приемку работ вместе с жителями, — отметил парламентарий.
Работы по повышению надежности теплоснабжения продолжатся — впереди замена устаревших сетей и внедрение современных технологий мониторинга состояния коммуникаций.