В трех районах Ростова из-за порывов ограничили подачу воды

Подачу холодной воды в трех районах донской столицы ограничили до вечера 13 августа.

Источник: Комсомольская правда

Порывы на водопроводных сетях произошли в трех районах Ростова-на-Дону 13 августа. Сейчас из-за этого на нескольких улицах города ограничена подача холодной воды, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

В Ворошиловском районе ситуация затронула дома в границах бульвара Комарова, улиц Капустина и Волкова, а также проспекта Космонавтов.

В Советском районе коммунальные ограничения коснулись Малиновского — Западной — Зорге 339-й Стрелковой Дивизии.

В Первомайском районе сложности с водоснабжением отмечаются в границах: переулок Иртышский — переулок Мезенский — улица Белорусская — улица Украинская.

Сейчас на месте порывов работают аварийные службы. Восстановить подачу воды планируют до 18 часов 13 августа.

