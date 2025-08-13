В Красноярске ищут проектировщика лестницы для Караульной горы

В Красноярске объявили поиск подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для лестницы на Караульной горе. Тендер появился на портале госзакупок.
Стоимость контракта — 1,9 млн рублей. Заказчиком выступает ТИЦ региона, работы финансируются из бюджета Красноярского края. Согласно документам, подрядчик должен будет проложить лестницу от улицы Брянской до улицы Степана Разина, то есть прямо до часовни Параскевы Пятницы.
Подрядчик должен предоставить на согласование не меньше трех вариантов визуализации лестницы. Проект должен учитывать рекреационную нагрузку, сложившуюся дорожно-тропиночную сеть и природные особенности территории.
Исполнителя выберут 19 августа 2025 года. Закончить работы нужно до 20 ноября 2025 года.
Ранее на Караульной горе официально открыли новый визит-центр.