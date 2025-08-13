В Красноярске ищут проектировщика лестницы для Караульной горы

Стоимость контракта — 1,9 млн рублей. Заказчиком выступает ТИЦ региона, работы финансируются из бюджета Красноярского края. Согласно документам, подрядчик должен будет проложить лестницу от улицы Брянской до улицы Степана Разина, то есть прямо до часовни Параскевы Пятницы.