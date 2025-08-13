В Татарстане втрое вырастут премии молодым ученым

Согласно документу, размер премий увеличится с 44 тысяч до 138,2 тысячи рублей. К тому же количество присуждаемых премий вырастет с 12 до 40. Среди перспективных направлений научных исследований, которые могут получить государственную поддержку, входят математика, физика, химия, астрономия и связанные с ними области.