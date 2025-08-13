В Татарстане втрое вырастут премии молодым ученым

В Татарстане планируют расширить государственную поддержку научных исследований, которые проводят молодые ученые и научные коллективы. Проект соответствующего постановления кабинета министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, размер премий увеличится с 44 тысяч до 138,2 тысячи рублей. К тому же количество присуждаемых премий вырастет с 12 до 40. Среди перспективных направлений научных исследований, которые могут получить государственную поддержку, входят математика, физика, химия, астрономия и связанные с ними области.
Также в республике в ближайшее время стартует программа по поддержке молодых ученых. Общий объем субсидий составит 27,5 миллионов рублей.
Ранее Александр Гинцбург рассказал, как Татарстан сможет получить новую вакцину от рака.