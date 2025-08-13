Как ПАС грабит народ: Природный газ поступает в Молдову по 8 леев, а людям его продают по 18 — где оседает жирная разница

Природный газ в Молдову поступает в среднем по 8 леев, но продаётся конечным потребителям по 18 леев, подсчитал экс-премьер Ион Кику.
«Куда идёт разница в 10 леев? Если у власти есть ответ, то пусть его представит обществу. Если нет ответа, то значит выводы мы должны сделать 28 сентября относительно этой секретомании, отсутствия прозрачности. Повторю, разница между закупочной ценой и тарифом — 10 леев».
По его словам, не поддаётся логическому пониманию на что тратится такая разница особенно на фоне того, что в 2021 году разница между закупочной ценой и тарифом составляла чуть больше одного лея:
«В один лей с чем-то укладывалось всё, а теперь на то же самое нужно десять леев. Спросите, куда идут 10 леев, если раньше было достаточно полутора?».
