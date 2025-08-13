Дожди и ветра ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане

«Северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана. На западе, в северных, центральных, восточных регионах республики прогнозируются дожди, временами сильные, с грозами, градом и шквалистым ветром. В отдельных районах южной половине страны на фоне высокой температуры пройдут кратковременные дожди с грозами. По всей республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере и востоке возможен туман», — говорится в сообщении.