Дожди и ветра ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане

«Северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана. На западе, в северных, центральных, восточных регионах республики прогнозируются дожди, временами сильные, с грозами, градом и шквалистым ветром. В отдельных районах южной половине страны на фоне высокой температуры пройдут кратковременные дожди с грозами. По всей республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере и востоке возможен туман», — говорится в сообщении.
На западе ночью +13+18, днем +20+30; на северо-западе и севере — ночью +10+18, днем +18+26; в центре и на юго-западе ожидается небольшой спад жары — с +25+33 до +20+28; на юге и юго-востоке температура снизится с +33+38 до +30+35; на востоке сохранится жара, днем в пределах +25+30.