СМИ: в России планируют обанкротить крупную немецкую компанию

«Ъ»: АО «Камея» планирует подать заявление о банкротстве немецкой Volkswagen AG.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. АО «Камея» собирается подать заявление о банкротстве немецкого автоконцерна Volkswagen AG в Арбитражный суд Москвы, пишет «Коммерсантъ».

«Задолженность Volkswagen AG перед “Камеей” — 16,9 миллиарда рублей ущерба и упущенной выгоды, 40,05 тысячи евро, а также 119 тысяч рублей судебных издержек», — говорится в публикации.

Отмечается, что акционерное общество приобрело право требования к Volkswagen AG у предприятия «Автомобильный завод НАЗ», у которого возникли убытки в связи с разрывом контракта между с немецким автопроизводителем.

В материале указали, что подобная инициатива может не сработать, поскольку немецкая автокомпания продала свой бизнес на территории России.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что производители автомобилей Volkswagen и Porsche в Германии «погибают».