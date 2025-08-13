СМИ: в России планируют обанкротить крупную немецкую компанию

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. АО «Камея» собирается подать заявление о банкротстве немецкого автоконцерна Volkswagen AG в Арбитражный суд Москвы, пишет «Коммерсантъ».
«Задолженность Volkswagen AG перед “Камеей” — 16,9 миллиарда рублей ущерба и упущенной выгоды, 40,05 тысячи евро, а также 119 тысяч рублей судебных издержек», — говорится в публикации.
Отмечается, что акционерное общество приобрело право требования к Volkswagen AG у предприятия «Автомобильный завод НАЗ», у которого возникли убытки в связи с разрывом контракта между с немецким автопроизводителем.
В материале указали, что подобная инициатива может не сработать, поскольку немецкая автокомпания продала свой бизнес на территории России.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что производители автомобилей Volkswagen и Porsche в Германии «погибают».