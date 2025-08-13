Канадец, живущий на Сахалине, передал бойцам СВО свой автомобиль

«Стивен Хамби живет и работает на Сахалине уже 17 лет. Он передал нам свой Mitsubishi Pajero Mini для нужд фронта и мотивировал решение желанием внести свой вклад в нашу победу в спецоперации. Этот автомобиль — символ доверия и солидарности. Он прошел тысячи километров по бездорожью острова и теперь поможет нашим бойцам в самых сложных условиях. Мы искренне поблагодарили Стивена за вклад в общее дело», — рассказал собеседник агентства.