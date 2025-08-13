Канадец, живущий на Сахалине, передал бойцам СВО свой автомобиль

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 авг — РИА Новости. Живущий на Сахалине 17 лет Стивен Хамби из Канады передал на СВО свой автомобиль, сообщил РИА Новости региональный руководитель проекта Народного фронта «Все для победы» Артем Марков.
«Стивен Хамби живет и работает на Сахалине уже 17 лет. Он передал нам свой Mitsubishi Pajero Mini для нужд фронта и мотивировал решение желанием внести свой вклад в нашу победу в спецоперации. Этот автомобиль — символ доверия и солидарности. Он прошел тысячи километров по бездорожью острова и теперь поможет нашим бойцам в самых сложных условиях. Мы искренне поблагодарили Стивена за вклад в общее дело», — рассказал собеседник агентства.
Марков отметил, что, по словам канадца, внедорожник был его первой машиной, приобретенной в России. Высокопроходимый маневренный автомобиль позволил иностранцу увидеть все красоты Сахалина, и он надеется, что машина послужит и нашим землякам на передовой.
«Это помощь в благодарность той стране и тому месту, где я провел столько времени», — объяснил свой поступок Стивен Хамби.
По словам собеседника агентства, машину уже готовят для работы на передовой: специалисты проверяют узлы, усиливают защиту и адаптируют ее для фронтовых задач. Вместе с другими 11 единицами техники в ближайшее время она отправится в зону СВО. Такие партии техники и необходимого оборудования и снаряжения сахалинцы постоянно собирают для 68-го армейского корпуса ВВО.
«Но наши земляки служат и в других подразделениях министерства обороны России. Если поступают просьбы о помощи от них, мы оказываем ее и им», — отметил в заключение собеседник.