Анастасия Мельникова о Краско: Актеры называли его дядей Ваней

Актриса Анастасия Мельникова, известная по «Улицам разбитых фонарей», выступила с трогательной речью на прощании с народным артистом России Иваном Краско. Напомним, он скончался на 95 году жизни в субботу, 9 августа. Гроб с телом артиста в офицерской форме выставили в зале театра имени Комиссаржевской, в котором он служил более 50 лет. Проститься с Иваном Ивановичем пришли сотни коллег, друзей, поклонников, а также немногочисленные родственники.
Мельникова играла вместе с Иваном Ивановичем. Она болезненно восприняла утрату и почти все время плакала на траурной церемонии.
— Для нас, актеров, он любимый дядя Ваня. Мы счастливые люди, потому что играли с ним. Много лет он окружал нас заботой. Каждый раз за кулисами ты понимал, что ты нужен, интересен дяде Ване. Ему важно знать, чем ты живешь. С каждым днем теперь будет тяжелее. Но каждый из нас будет чувствовать его поддерживающий взгляд. Он будет с нами навсегда. Нам остается только молиться, чтобы ему было максимально спокойно там. Спасибо, что позволил быть рядом, — произнесла Анастасия Мельникова.
Добавим, что Ивана Краско похоронят в Комарово рядом с могилой сына Андрея.