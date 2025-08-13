Анастасия Мельникова о Краско: Актеры называли его дядей Ваней

— Для нас, актеров, он любимый дядя Ваня. Мы счастливые люди, потому что играли с ним. Много лет он окружал нас заботой. Каждый раз за кулисами ты понимал, что ты нужен, интересен дяде Ване. Ему важно знать, чем ты живешь. С каждым днем теперь будет тяжелее. Но каждый из нас будет чувствовать его поддерживающий взгляд. Он будет с нами навсегда. Нам остается только молиться, чтобы ему было максимально спокойно там. Спасибо, что позволил быть рядом, — произнесла Анастасия Мельникова.