Новосибирцы пожаловались на новое отключение интернета 13 августа

Зафиксировано 1161 обращение о сбоях.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

13 августа в России зафиксированы масштабные перебои в работе мобильного интернета и цифровых сервисов. Жители разных регионов страны столкнулись с медленной загрузкой страниц, проблемами в мессенджерах и нестабильной передачей данных, пишет Сиб.фм.

Особенно серьезная ситуация сложилась в Новосибирске, где зафиксировано 1161 обращение о сбоях. Согласно данным сервиса Downdetector, в 90% случаев пользователи жаловались на полное отсутствие подключения к сети.

В Санкт-Петербурге проблемы с мобильным интернетом продолжаются уже несколько дней, причем сбои отмечаются у всех крупных операторов связи. Отдельный инцидент произошел на Камчатке, где повреждение интернет-кабеля из-за несанкционированных земляных работ привело к временному отключению связи.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что новосибирцы начинают обучать детей цифровой безопасности с 10 лет.