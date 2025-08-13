Новосибирцы пожаловались на новое отключение интернета 13 августа

В Санкт-Петербурге проблемы с мобильным интернетом продолжаются уже несколько дней, причем сбои отмечаются у всех крупных операторов связи. Отдельный инцидент произошел на Камчатке, где повреждение интернет-кабеля из-за несанкционированных земляных работ привело к временному отключению связи.