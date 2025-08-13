Спортсмен из Прикамья стал призером финала VI летней Спартакиады молодежи России по кикбоксингу в Улан-Уде

В соревнованиях приняли участие бойцы в возрасте от 18 до 22 лет из 30 регионов страны. В дисциплине «фулл-контакт» в весовой категории до 60 кг спортсмен из Чайковского Даниил Морозов провел 3 поединка, 2 из которых уверенно выиграл. Однако, в финале он проиграл спортсмену из Московской области. В итоге, Даниил Морозов стал серебряным призером.