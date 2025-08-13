Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмен из Прикамья стал призером финала VI летней Спартакиады молодежи России по кикбоксингу в Улан-Уде

В соревнованиях приняли участие бойцы в возрасте от 18 до 22 лет из 30 регионов страны.

В соревнованиях приняли участие бойцы в возрасте от 18 до 22 лет из 30 регионов страны. В дисциплине «фулл-контакт» в весовой категории до 60 кг спортсмен из Чайковского Даниил Морозов провел 3 поединка, 2 из которых уверенно выиграл. Однако, в финале он проиграл спортсмену из Московской области. В итоге, Даниил Морозов стал серебряным призером.