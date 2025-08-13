В Крыму опровергли фейк о перекрытых дорогах

Советник подчеркнул, что сейчас в регионе пик рекордного курортного сезона. По его словам, противник пытается увеличить напряжение транспортной инфраструктуры. На самом деле, как подчеркнул Крючков, сообщения об ограничении движения не соответствуют действительности.