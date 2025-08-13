В Крыму опровергли фейк о перекрытых дорогах

Информация о закрытии дорог в Крыму не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Новый фейк от небратьев — выдумали якобы закрытие автодорог в Крыму», — написал он.
Советник подчеркнул, что сейчас в регионе пик рекордного курортного сезона. По его словам, противник пытается увеличить напряжение транспортной инфраструктуры. На самом деле, как подчеркнул Крючков, сообщения об ограничении движения не соответствуют действительности.
«Все дороги работают и будут работать в штатном режиме. Как всегда — чем хуже на фронте, тем больше фальшивок. Агония близко», — заключил советник.