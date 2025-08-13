Ричмонд
Испугалась даже Дятлова: в Калининграде на несколько дней перекроют сквозное движение по Емельянова

Здесь будут прокладывать газовый коллектор.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в августе на несколько дней перекроют сквозное движение по Емельянова. Об этом стало известно во время выездного рабочего совещания администрации города во вторник, 13 августа.

В районе дома № 86а планируют прокладывать газовый коллектор. «Ждём согласования сейчас по переходу улицы Емельянова, по перекрытию данной улицы, чтобы осуществить работу по строительству коллектора», — заявил подрядчик.

«Не пугайте меня, пожалуйста, про перекрытие. Вы что, будете идти открытым способом?» — переспросила Дятлова.

«Да. Газ высокого давления. Мы это планируем сделать в короткий срок, спланировать работы на выходные, то есть с субботы по понедельник», — подтвердил строитель.

Предварительно, перекрытие запланировано на 23−24 либо на 30—31 августа. Затягивать до наступления учебного года никто не хочет.

«На выходные — ключевое слово. И заблаговременно проинформировать жителей, чтобы планировать другой маршрут въезда в город», — дала поручение глава администрации.