Рустам Минниханов рассказал о главном экзамене в своей жизни

Было много экзаменов: в школе, вузе, при принятии новой должности. Но главный экзамен — правильно жениться: все остальное можно исправить, заявил с улыбкой Минниханов.
Он говорил и о главных наставниках в своей жизни: одну из решающих ролей сыграл первый Президент Татарстана — Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Главным был Минтимер Шарипович — наш учитель и наставник. Работу начинал под его руководством в 1993 году, когда стал главой администрации.
