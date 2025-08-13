Рустам Минниханов рассказал о главном экзамене в своей жизни

Он говорил и о главных наставниках в своей жизни: одну из решающих ролей сыграл первый Президент Татарстана — Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Главным был Минтимер Шарипович — наш учитель и наставник. Работу начинал под его руководством в 1993 году, когда стал главой администрации.