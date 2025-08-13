Ричмонд
Рустам Минниханов рассказал о главном экзамене в своей жизни

Человек в своей жизни преодолевает множество экзаменов, но главным Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с молодыми педагогами и учёными назвал правильную женитьбу.

Было много экзаменов: в школе, вузе, при принятии новой должности. Но главный экзамен — правильно жениться: все остальное можно исправить, заявил с улыбкой Минниханов.

Он говорил и о главных наставниках в своей жизни: одну из решающих ролей сыграл первый Президент Татарстана — Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Главным был Минтимер Шарипович — наш учитель и наставник. Работу начинал под его руководством в 1993 году, когда стал главой администрации.

