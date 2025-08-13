Прохор Шаляпин уехал из Воронежа в вип-вагоне с собственным туалетом

— Вот еду, друзья, из Воронежа. Вот такой у меня топчан. Слава Богу — свой туалет. Душик даже есть. Я люблю такие вагоны, очень уютно. Самое главное, что кровать широкая, и длинные ноги можно вытянуть. Но все равно дорога утомляет. Это вам не на пляже лежать. А тут так едешь, едешь и едешь… Когда приедешь? Мы как в трамвае, — вообще никуда не торопится поезд, — прокомментировал свою дорогу поп-артист в телеграм-канале.