ХК «Амур» готовится к новому сезону КХЛ в Хабаровске

Хоккеисты хабаровского «Амура» приступили к заключительному этапу подготовки к сезону Континентальной Хоккейной Лиги 2025/2026. Команда тренируется в полном составе в столице края, впереди — сборы, предсезонные турниры и долгожданная встреча с болельщиками. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Накануне с хоккеистами встретился первый заместитель председателя правительства края, председатель Попечительского совета клуба Сергей Абрамов.
«Вся ваша нынешняя работа, весь пот, который литрами течет на тренировках, должны привести нас к общему результату. Мы должны доказать свою состоятельность в этом сезоне. По вниманию со стороны болельщиков и заполняемости трибун мы с вами — одни из лучших в Лиге. Теперь нужно подкрепить это спортивными результатами», — сказал Сергей Абрамов.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин говорил, что «Амур» делает ставку на воспитание и включение в основной состав игроков из региона. В нынешнем сезоне за «тигров» выступают воспитанники хабаровской хоккейной школы: Евгений Грачев, Кирилл Слепец, Игнат Коротких, Сергей Рыжиков и Матвей Заседа, который этим летом вернулся в родной клуб из «Витязя».
В Хабаровске дебютирует и один из лучших нападающих КХЛ, уроженец Южно-Сахалинска Евгений Свечников. Вратарскую линию усилил опытный голкипер Максим Дорожко.
«Спасибо краевому руководству за внимание и поддержку. Все бытовые и организационные вопросы решены, команда готовится к сезону без нареканий. Тренировочный процесс проходит в соответствии с намеченным планом», — сказал главный тренер ХК «Амур» Александр Гальченюк.
Учебно-тренировочный сбор в Хабаровске продлится до 22 августа, затем «Амур» отправится в Челябинск, где примет участие в Кубке губернатора Челябинской области. 31 августа хабаровчане сыграют в выставочном матче с ХК «Сочи».
Новый сезон КХЛ «тигры» начнут 7 сентября на выезде против новосибирской «Сибири», а 15 сентября проведут первую домашнюю встречу с «Шанхайскими драконами».
В эту субботу, 16 августа, на площади у центрального входа Платинум Арены состоится презентация нового состава «Амура». Начало — в 17:00.