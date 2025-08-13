Что принято делать на Медовый Спас: история, традиции, обряды праздника

На Медовый Спас православные христиане отмечают Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Праздник уходит корнями в Византию, где в IX веке в связи с эпидемиями сложился обычай выносить из императорской сокровищницы часть Креста Господня и освящать улицы Константинополя. Считалось, что этот обряд помогает в защите от болезней. После любой желающий мог приложиться к реликвии в соборе Святой Софии. На Руси праздник вошел в церковный устав в XIV веке.