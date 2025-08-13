Власти Екатеринбурга назвали сроки старта отопительного сезона

Об этом в своем telegram-канале написал глава города Алексей Орлов. По его словам, в городе уже заменено 49 км теплосетей. Проведены четыре этапа опрессовок.
«Загерметизировано 12 тыс. погонных метров межпанельных стыков, отремонтировано 26,5 тыс. кв. м кровли, 8 тыс. кв. м отмостков и почти столько же фасадов. Также специалисты проверяют состояние теплоисточников и теплопунктов, сооружений водозабора, насосных станций и так далее», — рассказал Орлов.
Точная дата будет определена в зависимости от погоды. К старту отопительного сезона должны быть готовы 8,4 тыс. домов и более 1,2 тыс. соцобъектов.