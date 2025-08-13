Губернатор проинспектировал благоустройство социальных объектов в Карагайском округе

Глава Прикамья Дмитрий Махонин во время рабочего выезда в Карагайский округ проконтролировал работы по благоустройству школьного двора МБОУ Карагайской средней образовательной школы № 2 и общественной территории Центрального парка.
Работы по созданию новой пришкольной территории ведутся по проекту «Комфортный край». Уже выполнено озеленение, заасфальтированы проезды, выполнено мощение тротуарной плиткой дорожек. Обустроена зона активного отдыха с качелью-гнездо, пирамидой и комплексом для лазанья, организована и зона тихого отдыха с теневым навесом. Для поднятия флага РФ во время мероприятий установлен флагшток.
По словам директора школы № 2 Светланы Шмань, территория обустроена так, что цветники — это планеты, дорожки, соединяющие их — это орбиты, а центр этой ландшафтной композиции — ротонда с крышей — «солнце». Дети вместе с родительским комитетом принимали активное участие в обустройстве школьного двора. Был организован целый конкурс детских проектов. В итоге получилась своя собственная «галактика». На новой территории учителя смогут малыми группами проводить уроки на природе, а ученики отдохнуть между занятиями. Во время летней практики по предмету «Труд (технология)»учащиеся самостоятельно ухаживают за новыми цветниками.
Территория карагайского Центрального парка также преобразилась благодаря обустройству тропинок и дорожек, установки современного освещения, озеленению, размещению новых скамеек для отдыха, а также оборудованию современной парковки для жителей. Все работы проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».