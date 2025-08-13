Губернатор проинспектировал благоустройство социальных объектов в Карагайском округе

По словам директора школы № 2 Светланы Шмань, территория обустроена так, что цветники — это планеты, дорожки, соединяющие их — это орбиты, а центр этой ландшафтной композиции — ротонда с крышей — «солнце». Дети вместе с родительским комитетом принимали активное участие в обустройстве школьного двора. Был организован целый конкурс детских проектов. В итоге получилась своя собственная «галактика». На новой территории учителя смогут малыми группами проводить уроки на природе, а ученики отдохнуть между занятиями. Во время летней практики по предмету «Труд (технология)»учащиеся самостоятельно ухаживают за новыми цветниками.