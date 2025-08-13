Ричмонд
В районе Омской области объявлена ЧС

Виной тому затянувшиеся в регионе дожди.

Источник: SuperOmsk.ru

В Называевском районе Омской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«С 11 августа 2025 года в связи с агрометеорологическим явлением “переувлажнение почвы” на территории Называевского МР введен режим “Чрезвычайной ситуации”», — передает ведомство, ссылаясь на постановление главы района.

В Омской области несколько дней шли дожди, что, вероятно, послужило причиной переувлажнения почвы. Подобная ситуация наблюдалась в регионе в конце мая 2025 года, когда режим ЧС из-за переувлажнения земель был объявлен сразу в нескольких районах.