В районе Омской области объявлена ЧС

В Омской области несколько дней шли дожди, что, вероятно, послужило причиной переувлажнения почвы. Подобная ситуация наблюдалась в регионе в конце мая 2025 года, когда режим ЧС из-за переувлажнения земель был объявлен сразу в нескольких районах.