В районе Омской области объявлена ЧС

В Называевском районе Омской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«С 11 августа 2025 года в связи с агрометеорологическим явлением “переувлажнение почвы” на территории Называевского МР введен режим “Чрезвычайной ситуации”», — передает ведомство, ссылаясь на постановление главы района.
В Омской области несколько дней шли дожди, что, вероятно, послужило причиной переувлажнения почвы. Подобная ситуация наблюдалась в регионе в конце мая 2025 года, когда режим ЧС из-за переувлажнения земель был объявлен сразу в нескольких районах.