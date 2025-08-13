В Татарстане отремонтируют мост через реку Ик

«На сегодняшний день устроены временные объездные дороги и пешеходный мост. На объекте выполнены работы по частичному демонтажу конструкций существующего моста, ремонту главных балок и устройству монолитного пролетного строения», — отметили в министерстве.
Напомним, что длина путепровода составляет 229,8 м. Конструкция пролетного строения — сталежелезобетонное, расчетная нагрузка — А-11, Н-11. Все работы планируют завершить к концу июля 2026 года.
На объекте обустроят монолитную плиту пролетного строения, мостовое полотно, организуют водоотвод на мосту, очистные сооружения, водосбросные лотки и многое другое.