В Татарстане отремонтируют мост через реку Ик

В Муслюмовском районе РТ начали ремонтировать мост через реку Ик. Речь идет о сооружении, расположенном на автодороге «Актаныш — Муслюмово», на участке км 873. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил Минтранс РТ.

«На сегодняшний день устроены временные объездные дороги и пешеходный мост. На объекте выполнены работы по частичному демонтажу конструкций существующего моста, ремонту главных балок и устройству монолитного пролетного строения», — отметили в министерстве.

Напомним, что длина путепровода составляет 229,8 м. Конструкция пролетного строения — сталежелезобетонное, расчетная нагрузка — А-11, Н-11. Все работы планируют завершить к концу июля 2026 года.

На объекте обустроят монолитную плиту пролетного строения, мостовое полотно, организуют водоотвод на мосту, очистные сооружения, водосбросные лотки и многое другое.