В Татарстане отремонтируют мост через реку Ик

В Муслюмовском районе РТ начали ремонтировать мост через реку Ик. Речь идет о сооружении, расположенном на автодороге «Актаныш — Муслюмово», на участке км 873. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил Минтранс РТ.