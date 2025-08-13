Бастрыкин взял на контроль дело о некачественной воде с ржавчиной в Новосибирске

По данным следствия, жители домов на улице Кубовой с 2012 года получают воду с ржавчиной и повышенным содержанием вредных химических веществ. Из-за этого ее нельзя использовать для питья и приготовления пищи. Местные жители неоднократно жаловались в различные инстанции, но, по их словам, ситуация так и не изменилась.