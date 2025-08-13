Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль дело о некачественной воде с ржавчиной в Новосибирске

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о некачественной воде в Новосибирске.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично контролирует расследование ситуации с загрязненной водой на улице Кубовой в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, жители домов на улице Кубовой с 2012 года получают воду с ржавчиной и повышенным содержанием вредных химических веществ. Из-за этого ее нельзя использовать для питья и приготовления пищи. Местные жители неоднократно жаловались в различные инстанции, но, по их словам, ситуация так и не изменилась.

Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту возможных нарушений. Бастрыкин поручил руководству новосибирского управления СКР регулярно докладывать о ходе расследования. Контроль за ситуацией также осуществляет центральный аппарат ведомства.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Бастрыкин взял на контроль дело о девочке, пострадавшей от кипятка в одном из новосибирских детсадов.